Política Lula tem 44% e Bolsonaro 36%, aponta pesquisa Ipespe/Abrapel

Pesquisa Ipespe em parceria com a Abrapel (Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais) realizada de 7 a 9 de setembro de 2022 divulgada neste sábado (10.set.2022) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% de intenções de voto, enquanto o atual Chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), tem 36%.

Os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) marcaram 8% e 5%, respectivamente, empatados tecnicamente, considerando a margem de erro da pesquisa de 3 pontos percentuais.

No levantamento anterior do Ipespe, divulgada em 3 de setembro, Lula marcava 44% e Bolsonaro, 35%. Contudo, a pesquisa tinha Roberto Jefferson (PTB), que teve sua candidatura barrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no lugar do candidato Padre Kelmon.

O levantamento ouviu 1.100 pessoas e tem um intervalo de confiança de 95,45%. O registro da pesquisa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-07606/2022.

Veja o resultado da pesquisa:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 44%;

Jair Bolsonaro (PL) – 36%;

Ciro Gomes (PDT) – 8%;

Simone Tebet (MDB) – 5%;

Soraya Thronicke (União Brasil) – 1%;

Felipe D’Avila (Novo) – 1%.

Os candidatos Eymael (DC), Vera (PSTU), Leonardo Péricles (UP), e Padre Kelmon (PTB) não tiveram menções suficientes para pontuar. Brancos e nulos formaram 3% e 2% dos entrevistados não sabem ainda em quem votar.

O nome de Pablo Marçal (Pros) co nstou na lista, pois teve sua candidatura indeferida após o registro da pesquisa. Ele e Sofia Manzano (PCB) não foram citados pelos entrevistados.

Poder 360