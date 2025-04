Política: Caiado se movimenta

Postado às 16h53 | 01 Abr 2025

Ney Lopes

Afastados, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado e o ex-presidente Bolsonaro ensaiam um armistício. Os dois tiveram uma conversa por telefone. Governador vai se lançar à Presidência em 2026 nesta sexta, 4, num evento, em Salvador.

Caiado foi um dos presentes numa manifestação feita em apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista, no início de 2024.

Egresso do PFL, Caiado é um dos mais competentes políticos brasileiros. Como governador é consagrado em várias pesquisas como o melhor administrador estadual do país. Tem todas as condições para disputar a presidência da República. O importante é que se mantenha presente no debate político sucessório e aguardar o futuro.

Chaplin e o anticomunismo

O calendário histórico registra hoje a data em que há 52 anos o ator Charlie Chaplin retornava aos Estados Unidos pela primeira vez desde que foi rotulado de comunista durante o macarthismo no início dos anos 1950. Era a época da intolerância representada pelo macarthismo. Uma caça às bruxas que concorreu nos Estados Unidos, que buscava investigar ações políticas de milhares de cidadãos do país supostamente ligados ao comunismo. Um dos objetivos do senador Joseph McCarthy era criminalizar o comunismo e seus adeptos, cerceando as liberdades políticas.

Charles Chaplin foi expulso dos Estados Unidos devido à histeria anticomunista e à perseguição política que sofreu. A figura de Chaplin marcou a sua existência, não apenas como ator, mas humanista. Nasceu em Londres. O seu pai era alcoólatra, tinha pouco contato com o filho e morreu de cirrose hepática em 1901. Sua mãe foi internada em um asilo e Chaplin foi levado para um orfanato e depois transferido para uma escola de crianças pobres.

Em 1894, com apenas cinco anos, Chaplin subiu ao palco e cantou a música “Jack Jones” Seu pai, Charles Spencer Chaplin, era vocalista e ator e sua mãe, Hannah Chaplin, era cantora e atriz. Seus pais se separam antes de Charles completar três anos.

A superação das acusações contra a Chaplin marca um período, em que a civilização busca afirmar-se, através- de valores e conceitos e não atos de perseguição ou isolamentos. Esse é o objetivo dos verdadeiros democratas.

Curtinhas

+ Amanhã o médico, professor e ex-vice-governador Genibaldo Barros, 98 anos, começa a contar sua história, com o lançamento do seu livro livro “Eu, Confidente”, das 17 às 20h30m, no Palácio Potengi, hoje Pinacoteca Potiguar. Genibaldo é uma das fortalezas morais do RN. Ocupou vários cargos relevantes e sempre priorizou o RN na sua história de vida.

+ A venda dos exemplares será destinada às instituições filantrópicas AMICO – Associação Amigos do Coração da Criança e Hospital Varela Santiago.

+ Investidores migram para fundos de ouro à medida que aumentam os temores sobre tarifas de Trump

+ As vendas de veículos na BYD da China aumentaram 58% no primeiro trimestre, em forte contraste com a queda esperada na demanda por carros elétricos da Tesla, já que os consumidores europeus estão evitando a marca de Elon Musk.

Hoje na história

902 — É inaugurado em Los Angeles a Electric Theatre, a primeira sala de cinema dos Estados Unidos.

1917 — Primeira Guerra Mundial: o presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson pede ao Congresso para declarar guerra à Alemanha.

1945 — Brasil e União Soviética estabelecem relações diplomáticas.

1973 — Lançamento do serviço informatizado de pesquisa jurídica LexisNexis.

1982 — Guerra das Malvinas: a Argentina invade as ilhas Malvinas.

1989 — O líder soviético Mikhail Gorbachev chega em Havana, Cuba, para se encontrar com Fidel Castro

2008 — Acontece pela primeira vez o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, decretado pela Organização das Nações Unidas no ano anterior, para repetir-se anualmente.

2015 — Terroristas do grupo Al-Shabaab atacam a Universidade de Garissa, no Quênia, matando pelo menos 148 pessoas e ferindo outras 79.

2018 — Tiangong 1, a primeira estação espacial da China, reentra na atmosfera e cai no Pacífico Sul.

2019 — Após quase duas décadas no poder, o presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, renuncia em meio a onda de protestos.