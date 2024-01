Policlínica de Caicó conquista financiamento mensal de R$ 1 milhão do Ministério da Saúde

Em funcionamento desde o fim de outubro de 2023, a Policlínica Regional do Seridó, localizada em Caicó, alcançou um importante patamar para garantia dos serviços à população do Seridó potiguar. Fruto de articulações da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), a policlínica passa a receber mensalmente do Ministério da Saúde um financiamento de R$ 1 milhão para custeio de toda a estrutura.

A novidade foi apresentada pela secretária titular da Sesap, Lyane Ramalho, durante a assembleia do consórcio de saúde do Seridó, entidade responsável por gerir a policlínica, nesta segunda-feira (29). “Esse recurso garante o financiamento de toda a estrutura que planejamos em conjunto com os municípios. Agora temos que trabalhar para deixar a policlínica funcionando totalmente e ampliar ainda mais a capacidade de atender à população”, disse a gestora.

O recurso para custeio da estrutura no Seridó, incluindo nisso todos os custos com pessoal, abre espaço para avanços na estrutura e na carta de serviços da policlínica. Agora, o financiamento de custeio que seria dividido entre os 12 municípios que integram o consórcio e a Sesap passa a ser destinado a investimentos, como a compra de novos equipamentos e recursos de diagnóstico, por exemplo. “Esse recurso é um grande avanço para o nosso plano. Esperamos e vamos trabalhar para que dê tudo certo e possamos ampliar ainda mais o serviço”, completo Judas Tadeu, prefeito de Caicó e presidente do consórcio do Seridó.

Ainda durante a assembleia, a equipe da Sesap anunciou aos prefeitos e gestores e gestoras municipais de saúde que está adquirindo um gerador, que vai servir para a instalação de um servidor de dados que vai atender a região. O servidor é essencial para o funcionamento do sistema de prontuários dos pacientes da policlínica, interligando a unidade à todo a rede de saúde pública dos municípios.

A Policlínica do Seridó é o primeiro resultado concreto da política de consórcios interfederativos de saúde que a Sesap conduz no Rio Grande do Norte e foi inaugurada com a presença da ministra da saúde Nísia Trindade.

PARCERIA

Após a assembleia, a equipe da Sesap também visitou a Escola Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também localizada em Caicó. Parceira estratégica da Sesap e da Policlínica do Seridó, a escola também vai ampliar a parceria.

A Escola vai instalar, em parceria com a secretaria e o consórcio, um endoscópio para realização de exames na policlínica. A expectativa é de que o serviço de exames comece a ser ofertado dentro dos próximos meses.