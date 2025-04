Polícias Civil e Militar prendem suspeito por estupro em Marcelino Vieira

Policiais civis da 78ª Delegacia de Polícia (DP) de Marcelino Vieira, com apoio da Polícia Militar, cumpriram um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário, na tarde desta segunda-feira (7), contra um homem de 27 anos, pela suspeita da prática dos crimes de estupro, perseguição, ameaça e violação de domicílio.

A prisão foi realizada na Zona Rural do município de Marcelino Vieira. De acordo com as investigações, o homem realizou as ações criminosas contra a ex-namorada. Após a realização de diligências, os policiais localizaram o homem e, na sequência, realizaram a prisão.

O homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.