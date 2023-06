Polícias civil e militar prendem mulher por assalto

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veiculos e Cargas (DEPROV), desenvolveu uma investigação que culminou na decretação da prisão de Ana Júlia Gomes de Moura, de 21 anos, por roubo de um veículo. O mandado foi cumprido por uma equipe da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, através do 4° Batalhão da PMRN, na Zona Norte de Natal. A prisão aconteceu na tarde da última sexta-feira (23).

De acordo com as investigações, a mulher e outros dois indivíduos utilizaram uma arma de fogo para subtrair um veículo Fiat Palio Fire, após solicitarem uma corrida, via aplicativo. O fato ocorreu no bairro de Lagoa Azul , na madrugada do dia 19/01/2023.

Deprov apresenta números positivos

De acordo com os números da DEPROV, comparando o primeiro quadrimestre de 2022 com o de 2023, houve uma redução de 28% na quantidade de veículos roubados na capital. A melhora observada ocorreu graças à atuação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que através da DEPROV, realizou grande investimento na capacitação dos agentes e na especialização das investigações que apuram esse tipo de delito.

As ações executadas resultaram em mais de trinta prisões decretadas desde o início do ano, trazendo maior segurança para a população.

A Polícia Civil reitera a importância da colaboração da população, que pode trazer informações através do telefone 181