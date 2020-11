Polícias Civil e Militar prendem casal suspeito de tráfico de drogas em Mossoró

Policiais Civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró e a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) prenderam, nesta quarta-feira (26), Robério Damásio dos Santos, 29 anos, e Laverda Lima de Souza, 28 anos, pela suspeita da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. As diligências tiveram início quando o suspeito foi abordado trafegando em uma motocicleta, no Centro de Mossoró.

Robério foi detido em uma abordagem de rotina, realizada por uma equipe do 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE) e, durante a revista, os militares encontraram na sua mochila, cerca de meio quilo de pedras de “crack” e cocaína, além de dinheiro fracionado, que pode ser resultado da venda do entorpecente.

Os policiais civis da DENARC Mossoró deram início ao processo investigativo e se dirigiram à residência do suspeito, localizada no bairro Planalto 13 de Maio. No local, encontraram oito tabletes grandes de maconha, totalizando cerca de 10 quilos. Laverda Lima, a esposa do suspeito, também foi conduzida à delegacia.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional de Mossoró, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.

Com informações: PC/ASSECOM.