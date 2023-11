Polícias Civil e Militar deflagram Operação Rei Sol e prendem ‘trio disciplina’

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte e a Polícia Militar do RN deflagraram, nas primeiras horas desta terça-feira (28), a “Operação Rei Sol”, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão no município de Arez, na região Agreste potiguar. A ação teve como objetivo desarticular uma célula de uma facção criminosa responsável pelo funcionamento do tribunal do crime. Três homens, de 20, 21 e 25 anos, foram presos por associação criminosa e tráfico de drogas.

Dentro da organização criminosa, os investigados, além do envolvimento com o tráfico de drogas, eram conhecidos como “disciplinas” e aplicavam punições para os faccionados ou demais pessoas que desobedeciam as ordens do grupo criminoso na região.

A ação foi coordenada pela 13ª Delegacia Regional de Goianinha/RN (13ªDR) em integração com a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar e a Companhia Independente de Operações e Patrulhamento em Áreas Rurais da PMRN (CIOPAR). Também participaram da ação a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), a Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (Decap/Polinter), a Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veiculos e Cargas (DEPROV), a 9ª Delegacia Regional de Santa Cruz/RN (9ª DR), a 6ª Delegacia Regional de Nova Cruz/RN (6ª DR), a 103ª Delegacia de Tibau do Sul, a 20ª Delegacia de Macaíba e o Núcleo de Operações com Cães (NOC).

O nome “Operação Rei Sol” é em alusão ao reinado de Luís XIV, marcado pela prosperidade da França, com o fortalecimento do Estado em diversas áreas.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.