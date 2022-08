Policial penal é preso após efetuar disparos em estabelecimento comercial e ameaçar pessoas na Grande Natal

Um policial penal foi preso suspeito de ameaçar pessoas com uma arma de fogo em São José de Mipibú, na Região Metropolitana de Natal, na tarde de sábado (6). Segundo a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o homem estava efetuando disparos em um estabelecimento comercial localizado às margens da BR 101. Não há informações sobre a motivação do crime.

O caso ocorreu no início da tarde. Após denúncia, policiais fizeram buscas pela região e, ao chegar no estabelecimento, as vítimas informaram que o homem havia saído a pé. Durante o patrulhamento, a PM visualizou o suspeito apontando um arma de fogo contra pessoas que estavam dentro de um veículo Ford Ka de cor branca. O carro aguardava o sinal da BR 101 abrir.

O policial Penal A. K. do N. estava de posse de uma pistola devidamente municiada. O suspeito, juntamente com as vítimas foram conduzidos e apresentados a autoridade policial na Central de Flagrante de Polícia Civil em Natal, onde foi realizado o procedimento legal cabível.

96 FM Natal