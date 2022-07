Policial penal é assassinado em bar na cidade de Nova Cruz

Segundo a Secretária de Administração Penitenciária (SEAP), as buscas foram acionadas, assim que foram avisados sobre o ocorrido.

Ainda de acordo com a organização, todo aparato policial foi colocado à disposição para encontrar o criminoso em Nova Cruz.

As buscas só serão finalizadas quando encontrarem o culpado.

De acordo com as investigações, o assassino roubou a arma do policial num bar e disparou três tiros contra ele.

O criminoso logo após os tiros, aplica golpes de faca com a vítima já no chão.

Além disso, o homem ainda roubou a motocicleta do policial.

Josinaldo Santos era da Bahia e há 12 anos trabalhava no Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte.

Com informações do Nova Cruz Oficial