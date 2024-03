Policial militar reage a assalto, mata dois suspeitos e fica ferido em troca de tiros em Mossoró

Dois suspeitos morreram e um sargento da Polícia Militar ficou ferido após uma troca de tiros numa tentativa de assalto na noite de quinta-feira (14) em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Polícia Civil, o sargento da PM foi abordado por três criminosos que queriam roubar o carro dele no conjunto Geraldo Melo. Ao perceber a ação, o policial militar reagiu. Neste momento, houve uma troca de tiros.

Dois suspeitos foram baleados – um deles morreu no local e o outro chegou a ser levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu aos ferimentos. O terceiro suspeito fugiu.

O policial militar também foi atingido por um disparo, mas não teve complicações de saúde.

Logo após a troca de tiros, o sargento acionou a PM, que seguiu para o local. Lá, os policiais encontraram um dos suspeitos com vida, caído em um matagal com um revólver calibre 38 – com três munições deflagradas – e com uma balaclava, que foi usada para encobrir o rosto. Ele foi levado ao hospital. Um outro suspeito foi encontrado horas depois nas proximidades, já morto.

O veículo do sargento ficou com várias marcas de tiro, de acordo com a Polícia Civil. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veiculos e Cargas de Mossoró (Deprov).

Os assaltantes não foram identificados pelas autoridades até a atualização mais recente desta matéria.