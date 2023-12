Policial militar potiguar e outros 6 suspeitos são presos por tráfico de armas e drogas no RN e no CE

Um policial militar potiguar e outros seis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e de armas foram presos durante a operação Solário Potiguara, deflagrada na manhã desta terça-feira (19) no Rio Grande do Norte e no Ceará.

O objetivo da ação, de acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, foi combater o tráfico no RN e no CE – as investigações identificaram relações comerciais entre traficantes de drogas e de armas de ambos os estados, além do envolvimento do PM com o comércio ilegal dos produtos na região da cidade de Tibau.

A investigação apura o cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de armas de fogo, além dos crimes corrupção ativa e corrupção passiva.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e outros 11 mandados de prisão nos municípios potiguares de Natal, Mossoró, Tibau, e ainda em Fortaleza e Icapuí, no Ceará.

Além das 7 prisões, foram apreendidas armas de fogo, dinheiro, aparelhos celulares e outros objetos de interesse das investigações.

Participaram da operação promotores de Justiça, servidores do MPRN e ainda policiais civis e militares do Rio Grande do Norte e do Ceará.