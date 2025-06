Policial militar passa mal durante ocorrência e morre no interior do RN

Um sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte morreu após passar mal durante o atendimento a uma ocorrência na zona rural de São Miguel, cidade da região Alto Oeste do Rio Grande do Norte, neste domingo (29). A suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto.

O terceiro sargento Anderson Clayton Dantas de Miranda, de 44 anos, passou mal durante uma ocorrência na localidade conhecida como Sítio Jacó. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas já chegou sem vida à unidade.

Segundo o subcomandante da Companhia da PM em São Miguel, tenente Ronier, o sargento foi atender um caso de acidente de trânsito – um homem que tinha caído de moto na RN-117, no caminho para a cidade de Coronel João Pessoa.

No entanto, após chegar no local e solicitar a ambulância para ajudar a vítima do acidente, o militar passou mal. Ele foi socorrido pelo colega que o acompanhava e levado na própria viatura para o hospital de São Miguel, mas não resistiu.

Anderson ingressou na Polícia Militar em 2009 e era natural de Pau dos Ferros, cidade localizada há cerca de 40 km de São Miguel.

“O Comandante Geral, Oficiais e Praças externam hoje os sentimentos de mais profundo pesar aos amigos e familiares”, disse a corporação em nota publicada nas redes sociais.