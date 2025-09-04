Policial militar e namorada morrem após carro bater de frente com caminhão em Paraú
G1 RN
Duas pessoas morreram em um acidente na RN-233, na zona rural de Paraú, na noite desta quarta-feira (3). Um caminhão e um carro de passeio bateram de frente.
As vítimas foram identificadas como o policial militar Eudes de Lima Moura, de 44 anos, e sua namorada, Luciana de Medeiros Dantas, de 34. Ambos estavam no carro de passeio, ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local.
O acidente aconteceu por volta das 18h, próximo à entrada do sítio Madeira. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que seguia na mão correta quando percebeu que o carro invadiu a contramão.
Ele afirmou que tentou evitar a colisão puxando o veículo para a faixa contrária, mas o condutor do carro fez o mesmo movimento, resultando no choque.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou que as vítimas estavam presas às ferragens. Após a retirada e a constatação do óbito, os corpos foram levados para a sede do Itep em Pau dos Ferros.
O motorista do caminhão, um homem de 65 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital da cidade de Paraú. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.
Eudes de Lima era lotado na Polícia Militar de Timbaúba dos Batistas e morava em Caicó. Ele também era sócio de uma empresa de planos funerários e havia ingressado na corporação em 2009. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte lamentou a morte do 3º sargento em nota oficial.
Luciana também residia em Caicó e trabalhava em um posto de combustíveis na cidade.
A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.