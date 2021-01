Policial militar é morto a tiros na calçada de casa em Maxaranguape

O policial reformado Aroldo foi assassinado com tiros a queima roupa na frente da própria casa, no município de Maxaranguape, no litoral potiguar.

O crime aconteceu nesta sexta-feira 8. Segundo moradores que estavam no local e presenciaram o acontecido, a vítima estava bebendo na calçada quando foi surpreendida pelos assassinos em um carro.

A PM confirmou o ocorrido e informou que a Policia Civil está no local do crime investigando o caso.

Agora RN