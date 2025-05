Policial militar do Ceará é preso em flagrante por roubo em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró prenderam em flagrante, na última terça-feira (20), um policial militar do Estado do Ceará, de 35 anos, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. A ação é resultado de uma resposta rápida da equipe da DEFUR ao crime ocorrido durante a madrugada, em uma residência localizada no bairro Alto do Sumaré, em Mossoró.

Por volta das 3h, três homens encapuzados, armados e com o corpo coberto invadiram a casa de um casal de idosos, trancando-os em um closet sob grave ameaça. Do imóvel, foram subtraídos diversos pertences, como dinheiro em espécie, joias e caixas de whisky. As vítimas só conseguiram sair do cômodo por volta das 6h, com a chegada da empregada doméstica.

A partir do registro do crime, os policiais civis iniciaram diligências imediatas e, com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, identificaram o veículo utilizado pelos criminosos. O automóvel pertence ao policial militar detido.

Durante a abordagem, o suspeito alegou que o carro estava em uma oficina desde o dia 18 de maio. No entanto, o proprietário da oficina desmentiu a versão, informando que o veículo havia sido deixado no local apenas na manhã após o crime.

Durante as diligências, foram encontradas uma caixa de whisky em frente à residência do suspeito e outra garrafa no porta-malas do veículo. As vítimas reconheceram as marcas como sendo compatíveis com as subtraídas durante o roubo. A arma de fogo do policial também foi apreendida.

Diante dos elementos colhidos, o homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio militar do Estado do Ceará, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos na ação criminosa.