Policial é morto na Grande Natal na madrugada de hoje

Por volta das 4 horas da manhã de hoje, o policial Kléber Mota da Nóbrega foi assassinado em uma loja de conveniência, no centro da cidade de São José de Mipibu, região metropolitana de Natal.

A vítima estava acompanhada de amigos quando quatro pessoas chegaram ao local anunciando um assalto. Quando o agente foi abordado por um dos criminosos acabou sendo baleado e morto.

Kléber conversava com dois outros policiais quando os assaltantes chegaram de carro e renderam todas as pessoas que estavam no local e passaram a recolher os pertences. Em nenhum momento houve reação, mas o agente portava uma arma e quando os bandidos descobriram esse detalhe kléber acabou morto com um tiro na nuca.

Os criminosos fugiram após o latrocínio e até o momento nenhum suspeito foi preso. O agente foi socorrido para uma unidade de saúde da cidade, no entanto chegou sem vida.

MOSSORÓ

O policial assassinado, natalense de nascimento, tinha relações com Mossoró. Pela lado materno, era neto de Lizette Rosado e Francisco Mota, que exerceu os cargos de vice-prefeito e prefeito da cidade.