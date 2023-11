Policiais penais reivindicam negociação com Governo durante protesto em Natal

Policiais penais ligados ao Sindicato dos Policiais Penais do Rio Grande do Norte (Sindppen-RN) realizaram um protesto durante a manhã desta quarta-feira (29) em frente a Governadoria do Estado, em Natal. De acordo com a presidente do sindicato, Vilma Batista, a categoria reivindica a realização de negociação quanto ao pagamento de salários atrasados. Ela também criticou a publicação de portarias, por parte da Secretaria de Administração Penitênciária (Seap), “que retiram direitos e ferem a dignidade humana dos servidores”.

O ato foi iniciado por volta das 9h. Vilma relatou que o Estado já havia postergado a negociação, que ocorreria em junho, para o mês de novembro. Agora, o governo diz não haver previsão de quando o encontro entre seus representantes e a categoria irá ocorrer.

A presidente também criticou as portarias nº 1322/2023 e nº 1323/2023, publicadas em edição do Diário Oficial do Estado de sábado (25), que teriam removido direitos dos trabalhadores relativos a apresentação de atestados médicos e as férias dos servidores. “Pesoas da gestão da Seap vem adotando frequentes abusos, bem como assédio moral. Vários policiais estão sendo perseguidos, transferidos de unidades, como forma de punição”, disse.

“Infelizmente, a nossa secretaria é a mesma que é truculenta com os policiais penais. Queremos que a Governadora se pronuncie a respeito dessa retirada de direitos. O nós estamos vendo é um poder paralelo se impondo acima dos policiais penais e nós não vamos aceitar”, afirmou Batista.

Na avaliação da presidente do Sindppen-RN, o baixo efetivo dos policias penais do RN torna a situação do sistema prisional preocupante. Ela também citou as ramificações das facções criminosas, que chegam a outros estados e fortalecem o crime organizado.