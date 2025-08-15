Polícia recaptura segundo fugitivo da Cadeia de Mossoró

Tribuna do Norte

A dupla que fugiu da Cadeia Pública de Mossoró no final de junho foi recapturada pelas forças de segurança do Rio Grande do Norte. Wellington Silva Pereira, de 26 anos, foi preso na quarta-feira (13) em Carnaúba dos Dantas. O outro detento, Joab Frazão de Lima, de 32 anos, já havia sido recapturado no dia 7 de julho.

Joab foi atingido por um tiro de fuzil durante confronto no último dia 7 de julho e continua internado. Já Wellington foi levado para a Penitenciária Estadual do Seridó (PES), em Caicó, pela proximidade com Carnaúba dos Dantas, mas deve retornar para a unidade de Mossoró.

Wellington cumpria pena por tráfico de drogas e roubo desde agosto de 2024, enquanto Joab estava preso por dois crimes de furto desde agosto de 2023. Ambos haviam conseguido escapar da unidade no dia 24 de junho.

A recaptura foi resultado de uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Com a prisão de Wellington, as diligências foram oficialmente encerradas.