Polícia recaptura fugitivo de presídio em Mossoró condenado a 37 anos de prisão

A Polícia Civil recapturou um dos presos que fugiram do Complexo Penal Estadual Agrícola Mário Negócio, em Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte, no mês de setembro (lembre na reportagem acima).

A recaptura do apenado foi informada pelo órgão nesta sexta-feira (5), mas o nome dele não havia sido confirmado até a atualização mais recente desta reportagem.

O preso recapturado possui extensa ficha criminal e cumpria pena de 37 anos de reclusão em condenações pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, segundo a Polícia Civil.

O condenado fugiu no dia 6 de setembro deste ano ao lado de outro preso. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou na época, os dois eram considerados de boa conduta dentro da unidade, inclusive participando de atividades educacionais.

Na ação para a recaptura, os policiais flagraram o foragido portando uma arma de fogo. Por esse motivo, ele também recebeu voz de prisão em flagrante pela nova infração.

Segundo a polícia, a ação de recaptura reuniu atividades de inteligência e diligências investigativas. O condenado foi recapturado em Mossoró.

A ação foi coordenada pelo 2º Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ), contou com apoio da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE), da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR/Mossoró) e da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC/Mossoró)