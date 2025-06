Polícia prende três suspeitos por tráfico de drogas em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró deflagraram, na manhã desta quinta-feira (05),a “Operação Reincidência”, que teve como o objetivo desarticular uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas em regiões de Mossoró. Durante a ação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão.

As investigações apontaram que os suspeitos atuavam nos bairros Alto da Pelonha e Vingt Rosado, na zona leste de Mossoró, onde utilizavam vínculos familiares para organizar uma escala de plantão destinada à comercialização de crack e cocaína.

Diligências realizadas pelas equipes policiais constataram que a droga era fracionada e preparada por uma mulher apontada como líder do grupo criminoso. Em seguida, os entorpecentes eram distribuídos entre os membros, que se revezavam em turnos de 12 horas. A organização utilizava armas de fogo para proteger os pontos de venda, além de contar com a participação de adolescentes nas atividades ilícitas.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram resistência por parte dos alvos. Em três das quatro residências, os suspeitos tentaram destruir provas, quebrando aparelhos celulares e se desfazendo de objetos ilícitos.

Os três suspeitos presos, foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permaneceram a disposição da Justiça.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e localizar outros possíveis integrantes do grupo.