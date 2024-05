Polícia prende tio suspeito de estuprar sobrinha de 6 anos no interior do RN

Um homem de 29 anos de idade foi preso nesta quarta-feira (8) na cidade de Vitória de Santo Antão (PE) suspeito de estuprar a sobrinha 6 anos no município de Areia Branca, na Região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

O crime teria ocorrido no domingo passado (5), segundo o delegado de Areia Branca, Raphael Laboissiere, que investiga o caso, após o homem levar a criança a um culto. A mãe teria percebido marcas na menina.

Após as investigações da Delegacia de Areia Branca, o Tribunal de Justiça do RN emitiu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito na terça-feira (7). Segundo a Polícia Civil, ao tomar conhecimento da decisão, o suspeito fugiu para Pernambuco.

Nesta quarta, ele se apresentou ao lado da advogada na delegacia municipal de Vitória de Santo Antão para o cumprimento da prisão, efetuado por policiais civis de Pernambuco.

“A equipe de investigação foi no encalço dessa pessoa. Nós já tinhamos a informação de que ele teria ido em direção ao Sul, passado por Natal, João Pessoa, e estaria caminho de Pernambuco”, explicou o delegado Raphael Laboissiere.

“Nós entramos em contato hoje com a defesa dele, que prometeu apresentá-lo na 61ª Delegacia de Polícia Civil”, completou.