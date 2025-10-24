Polícia prende suspeitos e causa prejuízo de R$ 120 mil ao tráfico em Caicó

Policiais civis da 3ª Delegacia Regional de Polícia (DR) de Caicó, com apoio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) e da 46ª Delegacia de Polícia (DP) de Caicó, deflagraram, nesta quinta-feira (23), uma ação com o objetivo de desarticular o crime organizado e combater o tráfico de drogas na cidade de Caicó, região Seridó do estado. Durante as diligências, dois homens foram presos em flagrante.

As investigações apontam que o imóvel alvo funcionava como ponto de armazenamento de drogas mantido por uma organização criminosa. No local, situado no bairro Paulo VI, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes, entre maconha e cocaína, além de balanças de precisão e materiais utilizados para o fracionamento e embalo das substâncias. O prejuízo estimado ao tráfico é de aproximadamente R$ 120 mil, representando um golpe significativo às finanças da organização criminosa.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, invadindo uma residência vizinha e quebrando janelas na tentativa de se esconder, mas foram rapidamente cercados e detidos pelas equipes. Um dos presos, de 20 anos, já possuía diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas. Um terceiro suspeito conseguiu escapar e segue sendo procurado.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia, autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e posteriormente encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça que a colaboração da sociedade é fundamental para o avanço das investigações. Informações podem ser repassadas, de forma anônima e segura, pelo Disque Denúncia 181.