Polícia prende suspeito por tráfico de drogas em Jucurutu

Policiais civis da 51ª Delegacia de Polícia (DP) de Jucurutu deflagraram a “Operação Deriva”, na manhã deste sábado (29). A ação resultou na prisão de um homem de 53 anos, suspeito da prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

A prisão foi realizada no bairro Freitas, localizado no município de Jucurutu. Durante a realização das diligências, foram apreendidos com o suspeito entorpecentes avaliados em aproximadamente R$ 3.000, uma arma de fogo do tipo revólver, municiado e munições.

O homem foi conduzido para a Delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação contou com o apoio do 3º Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ), da 3ª Delegacia Regional (DR), da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Natal (DEFUR) de Caicó, 48ª Delegacia de Polícia (DP) de Serra Negra do Norte e da 47ª Delegacia de Polícia (DP) de Jardim de Piranhas.

O nome da operação “Deriva”, faz referência ao movimento desordenado de uma estrutura criminosa após sofrer intervenção policial, refletindo a tentativa do suspeito de se estabelecer como novo líder da facção. A ação visou justamente impedir essa reestruturação, evitando a consolidação de novas lideranças criminosas na localidade.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações sejam repassadas de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.