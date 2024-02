Polícia prende suspeito de ter ajudado detentos após fuga da prisão de segurança máxima de Mossoró

A polícia prendeu um suspeito de ter ajudado os dois detentos que escaparam da prisão de segurança máxima de Mossoró (RN). O homem foi preso na quarta-feira (21) quando chegava em casa na localidade de Quixabeirinha, no bairro Aeroporto, em Mossoró. Segundo investigadores, o suspeito estaria vindo da cidade de Baraúna.

O homem teria ido ao estado do Ceará, onde pegou um carro e trouxe até Baraúna. De lá, uma outra pessoa ainda não identificada, teria levado o veículo até o local onde os investigadores suspeitam que estavam os dois fugitivos.

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram do presídio de Mossoró no dia 14 de fevereiro do presídio. Nesta quinta, 100 agentes da Força Nacional chegam à cidade para auxiliar na recaptura. A força-tarefa trabalha com a hipótese de que os fugitivos permanecem em uma região próxima à unidade prisional.

Depois de ser preso por conta de uma mandado de prisão temporária expedido pela Justiça Federal, o homem foi levado para a sede da Polícia Federal (PF). Após os procedimentos, ele foi encaminhado a prisão.

O mandado de prisão temporária foi uma determinação do Juízo Federal da 8ª Vara. A audiência de custódia foi realizada nesta manhã e foram reconhecidos os que os fundamentos que conduziram à decretação da prisão ainda persistem. Inicialmente, o suspeito ficará preso por cinco dias.

Os investigadores vão periciar o carro e continuar na busca por mais suspeitos que poderiam ter auxiliado os dois fugitivos. As buscas por eles continuam e mobilizam mais de 500 homens das forças policiais.