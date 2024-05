Polícia prende suspeito de participar de mortes de PM e segurança em supermercado no RN

A Polícia Civil prendeu neste sábado (18) mais um suspeito de participar do assassinato do policial militar Sebastião Antônio de Lima, que morreu um dia depois de ser atingido por tiros em um supermercado na cidade de Ielmo Marinho, no Agreste do Rio Grande do Norte.

O crime aconteceu em 7 de janeiro deste ano. O segurança do supermercado também morreu na ação.

A Polícia Civil informou que quatro homens são suspeitos de participar do crime, sendo que dois deles haviam sido presos na quinta-feira passada, na primeira fase da Operação Caronte.

A operação culminou na prisão de um PM e outras seis pessoas suspeitas de participarem de um grupo de extermínio que seria responsável por cerca de 40 homicídios na Grande Natal.

Com a prisão do terceiro suspeito neste sábado, durante a segunda fase da operação, a Polícia Civil informou que investiga agora o paradeiro do quarto e último suspeito de participar da morte do PM e do segurança. A identidade dele é conhecida pela polícia, mas ele segue foragido.

A prisão neste sábado foi realizada por policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.