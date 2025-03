Polícia prende suspeita por tráfico de drogas e apreende 1,2 kg de maconha em Areia Branca

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (DP) de Areia Branca realizaram uma ação, nesta sexta-feira (21), após o recebimento de denúncias anônimas informando que um casal estaria comercializando entorpecentes em uma residência no município de Areia Branca.

Durante a diligência, a equipe policial avistou um suspeito em frente ao imóvel. Ao perceber a aproximação dos agentes, o investigado fugiu para dentro da residência. Foi constatado que o homem já era alvo de investigação devido ao seu envolvimento com uma organização criminosa e aos ataques ocorridos no Rio Grande do Norte em março de 2023.

O suspeito pulou os muros do imóvel e conseguiu fugir, levando uma arma de fogo e uma bolsa, da qual parte do material caiu durante a fuga. O conteúdo foi identificado como dois tabletes de maconha, destinados à venda.

Na residência, também foram apreendidas embalagens para armazenamento de drogas, uma tesoura e uma balança de precisão. A esposa do investigado foi questionada sobre a propriedade do material, mas foi evasiva e não respondeu.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada à delegacia para os procedimentos cabíveis. As investigações seguem em andamento para localizar o suspeito que fugiu do local.