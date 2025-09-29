Polícia prende quatro suspeitos em flagrante por estelionato contra idosos em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) de Natal prenderam, em flagrante, nesta sexta-feira (26), quatro suspeitos, sendo uma mulher e um homem de nacionalidade portuguesa, suspeitos de estelionato contra idosos e associação criminosa, ocorrido na cidade de Natal.

De acordo com as investigações, a prisão ocorreu após denúncia de que um casal de idosos vinha sendo vítima de golpes aplicados por uma associação criminosa. Segundo apurado, quatro dos suspeitos foram apresentados às vítimas pelo próprio filho do casal, conseguindo assim ganhar a confiança dos idosos.

A principal suspeita, apontada como chefe do grupo, afirmava aos idosos que receberia uma herança no valor de R$ 7 bilhões, solicitando que fizessem transferências via Pix para os envolvidos sob o pretexto de ajudar no sustento enquanto o dinheiro não saía.

Com o passar do tempo, o grupo criminoso ganhou tamanha confiança das vítimas que passou a residir com elas em um condomínio de luxo localizado no bairro de Candelária, na zona sul de Natal, usufruindo de recursos financeiros das vítimas e mantendo estilo de vida luxuoso às suas custas.

Durante o período em que estiveram com as vítimas, os suspeitos abriram contas bancárias e realizaram transferências em nome dos idosos, sem consentimento ou conhecimento dos mesmos. Segundo relatos das vítimas, o prejuízo acumulado desde novembro de 2024 ultrapassa R$ 3 milhões.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.