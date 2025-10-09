Polícia prende mulher suspeita de estupro de vulnerável em Francisco Dantas

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Pau dos Ferros cumpriram, na terça-feira (07), um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Pau dos Ferros, contra uma mulher de 36 anos, suspeita da prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrido no município de Francisco Dantas.

De acordo com as investigações, a suspeita teria se omitido diante dos abusos sexuais sofridos por uma vítima pertencente ao seu ciclo familiar, praticados por parentes próximos. Mesmo ciente das agressões, ela não adotou as medidas necessárias para proteger a vítima nem comunicou o fato às autoridades competentes.

Após a equipe da DEAM tomar conhecimento do caso, foram realizadas diligências que resultaram na localização e prisão da suspeita.

Ela foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.