Polícia prende homem suspeito por descumprimento de medida protetiva em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Mossoró cumpriram, nesta terça-feira (17), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 38 anos, pela suspeita de descumprir medida protetiva de urgência.

De acordo com as investigações, o suspeito teria violado a decisão judicial que determinava restrições de contato e aproximação com a vítima, contrariando as determinações estabelecidas com base na Lei Maria da Penha. A medida havia sido concedida com o objetivo de resguardar a integridade física e psicológica da mulher.

O homem foi preso e conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.