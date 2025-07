Polícia prende homem por violência psicológica, lesão corporal e descumprimento

Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Parnamirim cumpriram, nesta sexta-feira (18), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 43 anos, suspeito da prática dos crimes de violência psicológica, lesão corporal contra mulher por razões de gênero e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no município de Parnamirim.

De acordo com as investigações, o suspeito, que é policial militar, teria cometido os crimes contra sua ex-companheira. Ele estaria perseguindo e ameaçando a vítima de morte com o uso de arma de fogo, além de praticar humilhações, chantagens, impedir sua liberdade de locomoção e agredi-la fisicamente, violando também medidas protetivas impostas pela Justiça.

Após tomar conhecimento do caso, a equipe da DEAM realizou diligências e conseguiu localizar e prender o homem na Via Costeira, localizada na Zona Sul de Natal.

O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao Comando da Polícia Militar, onde permanecerá à disposição da Justiça.