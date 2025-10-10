Polícia prende homem por roubo a motoristas de aplicativo na Grande Natal

Policiais civis da 21ª Delegacia de Polícia (DP) de São Gonçalo do Amarante cumpriram, nesta quinta-feira (09), um mandado de prisão temporária contra um homem de 29 anos, suspeito de envolvimento em roubos a motoristas de aplicativo nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Natal.

As investigações tiveram início no dia 26 de março de 2025, após um motorista ser rendido durante uma corrida solicitada por meio de aplicativo. A vítima foi feita refém por um grupo armado, algemada e forçada a acompanhar os suspeitos até o município de João Câmara, onde teve o veículo e os pertences roubados, além de sofrer ameaças.

Durante as apurações, as equipes policiais identificaram um segundo caso semelhante, ocorrido no dia 2 de junho de 2025, na mesma região. Na época, outro motorista de aplicativo também foi mantido sob ameaça com arma de fogo, tendo seu carro, dinheiro e objetos pessoais subtraídos.

Ao longo das diligências, foi reunido um conjunto de provas que inclui o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas, imagens de câmeras de segurança em um posto de combustível, registros de transferências bancárias e dados cadastrais fornecidos pelo aplicativo de transporte. Todos os elementos apontam para a participação ativa do suapeito e de possíveis cúmplices nos crimes.

Com base nas evidências, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito, que foi deferida pelo Juízo de Garantias da Comarca de Natal/RN, juntamente com um mandado de busca domiciliar.

O suspeito foi localizado e preso em sua residência. Ele foi conduzidos a delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.