Polícia prende homem por descumprimento de medidas protetivas de urgência em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/Polinter) de Natal, cumpriram nesta quarta-feira (22), um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Plantão Diurno Criminal – Mesorregião Leste Potiguar (TJRN), contra um homem de 59 anos, por descumprimento de medidas protetivas de urgência.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no ultimo final de semana, quando o suspeito teria perseguido e ameaçado sua ex-companheira, que na companhia do filho, que testemunhou o fato, procurou o plantão e fez a denúncia.

Após diligências, a equipe policial localizou e prendeu o suspeito no bairro Pajuçara. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população, que pode repassar informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.