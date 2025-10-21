Polícia prende homem em flagrante por descumprir medida protetiva em Pau dos Ferros

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Pau dos Ferros prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (10), um homem de 24 anos, suspeito de descumprir medida protetiva de urgência.

A prisão ocorreu após a vítima comparecer à delegacia e relatar que o suspeito, mesmo após a concessão da medida protetiva judicial, continuava a enviar transferências via PIX acompanhadas de mensagens de teor intimidatório, tentando forçar contato com ela.

Diante das informações e da constatação de que a conduta configurava situação flagrancial, os policiais civis iniciaram diligências e localizaram o suspeito, que foi conduzido à delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população, que pode repassar informações de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.