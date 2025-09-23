Polícia prende homem em flagrante por acidente com duas vítimas fatais em Umarizal

Policiais civis da 7ª Delegacia Regional (DR) de Patu prenderam em flagrante, no último domingo (21), um homem de 25 anos, suspeito de provocar um acidente de trânsito que resultou na morte de duas pessoas, ocorrido na cidade de Umarizal.

De acordo com as investigações, o suspeito estava sob efeito de álcool. Um laudo pericial do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e o depoimento de uma vítima sobrevivente confirmaram que o veículo conduzido pelo suspeito invadiu a contramão em alta velocidade, colidindo frontalmente com outro automóvel. O impacto causou a morte de Francisco Gilberto de Morais e Antonia Costa de Andrade.

O homem foi conduzido à delegacia, autuado pelo crime de duplo homicídio e, após os procedimentos legais, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.