Polícia prende homem em flagrante por abuso sexual

Policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) de Parnamirim, com apoio do Departamento Protecao De Grupos Em Situação De Vulnerabilidade (DPGV) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo do Amarante, prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (30), um homem de 41 anos, pela suspeita da prática do crime de armazenamento de conteúdo material de abuso sexual infantil. A prisão foi realizada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Parnamirim.

De acordo com as investigações, o homem já era investigado por estupro de vulnerável, tendo como vítima uma criança do seu núcleo familiar. Durante a ação, os policiais identificaram, no aparelho celular do suspeito, imagens com conteúdo de abuso sexual infantil envolvendo a vítima, o que resultou na prisão em flagrante.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A ação integra a Operação Caminhos Seguros, que tem como objetivo prevenir e reprimir crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes.