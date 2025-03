Polícia prende foragido da Justiça condenado por roubos a bancos

Policiais civis da 103ª Delegacia de Polícia (DP) de Tibau do Sul, em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/Polinter) e com a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR/Natal), prenderam, na manhã desta terça-feira (11), um foragido da Justiça que estava ligado ao tráfico de drogas no município de Tibau do Sul, litoral do Rio Grande do Norte. A prisão foi realizada no bairro Planalto, Zona Oeste de Natal.

O homem, de 42 anos, natural de Serra Negra do Norte/RN, estava foragido há cerca de cinco anos. Contra ele, pesavam sete condenações pelos crimes de roubos e furtos a instituições bancárias, além de porte ilegal de arma de fogo, somando uma pena total de 33 anos de reclusão em regime fechado.

As investigações apontaram que, além de ser foragido, o suspeito vinha atuando no tráfico de drogas na região de Tibau do Sul, o que motivou a operação policial. No momento da abordagem, ele tentou fugir, mas foi capturado pelas equipes envolvidas.

Após a prisão, o homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações sobre foragidos ou atividades criminosas sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.