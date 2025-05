Polícia prende em Aracati suspeitos de envolvimento no assassinato de ex-prefeito de cidade do RN

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (30) no município cearense de Aracati, próximo à divisa com o Rio Grande do Norte, por suspeita de participação no homicídio de Miguel Cabral Nassar, ex-prefeito do município de São Pedro (RN), morto a tiros no dia 3 de fevereiro.

Conforme a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, os dois homens, identificados como Idcarlos de Souza Costa, de 30 anos, e Júlio Cesar Melo de Souza, de 23 anos, foram capturados em uma ação da Polícia Militar do Ceará, que realizou a prisão dos suspeitos por porte ilegal de arma de fogo.

Com eles, a polícia apreendeu duas pistolas, munições, maconha, coletes balísticos e balaclavas. Após serem conduzidos à delegacia, a Polícia Civil identificou o mandato de prisão expedido contra eles por envolvimento na morte do ex-prefeito.

Miguel Cabral, de 49 anos, foi prefeito de São Pedro por dois mandatos, de 2017 a 2024. O município fica a 60 quilômetros da capital potiguar. Ele foi morto a tiros no bairro Petrópolis, área nobre de Natal, na noite desta segunda-feira (3).

O político estava em uma cigarreira – como são chamados, em Natal, alguns comércios de refeições e bebidas em área aberta – no Largo do Atheneu, quando foi alvo dos disparos de arma de fogo por três criminosos.

As câmeras de segurança da região mostraram que os suspeitos pararam o carro em uma rua lateral à qual o crime aconteceu e em seguida andaram até a cigarreira.

Dois dos criminosos se mantiveram na frente e atiraram contra o ex-prefeito a poucos metros de distância. O outro homem se posicionou do lado contrário do estabelecimento e também atirou contra Miguel Cabral.

Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, os dois homens presos em Aracati (CE) integram o grupo criminoso envolvido no assassinato do ex-prefeito. Outros dois investigados já foram presos no dia 28 de fevereiro de 2025, na cidade de Olinda (PE).