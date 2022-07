Polícia prende acusado de estuprar criança de 10 anos em banheiro de shopping de Natal

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Natal (DPCA), com apoio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) da zona sul, prendeu, na noite desta sexta-feira (29), Luiz Augusto Cavalcante Vale, 42 anos, suspeito de ter praticado o crime de estupro de vulnerável num shopping da zona sul da capital.

A ação criminosa aconteceu em um sábado, dia 09 deste mês, por volta das 18h30min, consistindo no ato do suspeito obrigar um menino de 10 anos a praticar atos sexuais com ele no interior de um banheiro do shopping.

Em menos de 24 horas após a divulgação das imagens do suspeito pela imprensa, a Polícia Civil identificou e representou pela prisão preventiva de Luiz Augusto, que foi deferida pelo juízo plantonista.

De posse do mandado judicial, os policiais civis localizaram o suspeito adentrando um estabelecimento bancário, no bairro de Lagoa Nova, momento em que lhe foi dada voz de prisão.

O suspeito foi conduzido à delegacia especializada e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil orienta as pessoas que foram vítimas do suspeito e o reconhecerem, a comparecerem na DPCA, para as providências cabíveis, bem como solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

O crime aconteceu no dia 9 de julho, um sábado. Por volta das 18h30, o suspeito aproveitou que uma criança de 10 anos de idade estava sozinho em um banheiro, forçou a porta e, após adentrar o local, obrigou o menino de 10 anos a fazer sexo oral nele. Após o ato, ele ameaçou a criança caso ela contasse algo para alguém.

O pai da criança, contudo, notou que o filho estava estranho e o questionou. O menino falou sobre o que aconteceu e, imediatamente, o pai acionou os seguranças e foi em busca do criminoso. Porém, ele não foi encontrado.