Polícia prende 8 integrantes de facção criminosa investigada por homicídios no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu oito pessoas suspeitas de integrar grupos criminosos investigados por homicídios e extorsão mediante grave ameaça. A ação foi realizada nesta quarta-feira (6) durante a “Operação Umbra”, que cumpriu mandados em cidades do RN, Pernambuco, Ceará e Santa Catarina.

Segundo a investigação, os suspeitos atuam principalmente na região do Potengi e em bairros da Zona Oeste de Natal, como Felipe Camarão. Três dos presos teriam rompido com uma facção criminosa e passado a integrar um novo grupo. A mudança teria sido motivada por conflitos internos e resultou em confrontos.

Foram cumpridos dez mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão. Dois investigados localizados no Ceará não foram encontrados e seguem sendo procurados.

Os mandados foram cumpridos em Natal (bairros Felipe Camarão e Cidade da Esperança), Nova Parnamirim, Tangará, Carpina (PE), Fortaleza (CE) e Itapema (SC).

De acordo com a corporação, o nome da operação, “Umbra”, significa “sombra” em latim, em referência à forma de atuação dos investigados.