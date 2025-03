Polícia Militar recomenda mudança de local da final do Campeonato Potiguar e ABC ameaça não jogar

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol recebeu nesta quarta-feira um ofício da Polícia Militar recomendando a mudança do local da final do Campeonato Potiguar 2025. O segundo jogo da decisão está agendado para sábado, no Estádio Frasqueirão, mas a PM sugere a transferência para a Casa de Apostas Arena das Dunas por questões de segurança.

O presidente da FNF, José Vanildo, não concorda com a recomendação.

O presidente do ABC, Eduardo Machado, afirmou que a equipe não entrará em campo se a troca de estádio ocorrer.

– Estou perplexo. Não se tem uma justificativa minimamente plausível que justifique a mudança de jogo do Frasqueirão para a Arena das Dunas (…) O estádio Frasqueirão possui todos os laudos necessários para funcionamento, inclusive laudos emitidos pela própria polícia – comentou Eduardo em entrevista à Jovem Pan News Natal.

– Se o jogo for transferido para a Arena das Dunas, o ABC não joga a final do estadual. Vai ser o primeiro WO da história do Campeonato Potiguar – afirmou.

A FNF informou que o ofício também foi enviado à Justiça, que pode determinar que a final seja realizada na Arena das Dunas. Até as 17h desta quarta-feira, a partida segue mantida no Frasqueirão, segundo a FNF.

O Ministério Público, através da Comissão de Defesa do Estatuto do Torcedor, declarou que não foi consultado sobre a mudança de estádio e preferiu não se pronunciar no momento.

A Associação dos Oficiais Militares do Rio Grande do Norte divulgou nota oficial sobre a solicitação da mudança de local da final do estadual. Confira a íntegra abaixo:

A Associação dos Oficiais Militares do Rio Grande do Norte endossa todos os alertas que estão feitos pelo Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Alarico Pessoa, sobre a necessidade da mudança do jogo da final do Campeonato Estadual para a Casa de Apostas Arena das Dunas.

Os pareceres dos Batalhões especializados todos trazem a recomendação para a mudança. A segurança pública deve e precisa estar acima de qualquer interesse, por isso, a necessidade da mudança do local dessa disputa.

As características do equipamento onde ocorreria a disputa expõem o quão temerário seria esse jogo envolvendo as duas grandes torcidas potiguares. O Estádio Maria Lamas Farache é edificado com os portões voltados para a mesma via, não há rota de escoamento, o estacionamento de veículos é precário, torcidas rivais visualizam uma a outra fato que aumenta significativamente os risco de confronto.