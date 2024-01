Polícia Militar realiza prisão de acusado de prática de violência doméstica em São Gonçalo do Amarante

PMRN

Na madrugada desta segunda-feira (01), os Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante de duas pessoas por crime de violência doméstica na cidade de São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal.

A ocorrência foi registrada no bairro Santo Antônio, após os militares serem acionados para verificar um caso de violência doméstica. Ao chegarem ao local, depararam-se com a vítima, visivelmente abalada, apresentando hematomas no rosto. A mulher relatou ter sido agredida pelo esposo e pela sogra.

O suspeito negou as acusações, alegando inocência, enquanto a sogra confirmou que houve uma briga entre ambas e que apenas se defendeu.