Polícia Militar realiza operação contra caça ilegal e apreende materiais de caça, drogas e animais abatidos em Parelhas

Na madrugada deste domingo (19), a Polícia Militar em sua Patrulha Rural, a Polícia Ambiental (CPAmb) e a guarnição da cidade de Equador, deflagraram uma operação de combate à caça ilegal nas imediações da Serra do Cajueiro, em Parelhas.

Durante a ação, quatro indivíduos foram abordados portando vasto material utilizado para caça, além de animais abatidos, GPS usado para caçar e diversos cachorros em condições precárias. A operação revelou uma prática criminosa que colocava em risco a fauna da Caatinga.

Na abordagem, os policiais também constataram que os suspeitos portavam porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína.

Todo o material foi apreendido, e os envolvidos receberam voz de prisão, sendo conduzidos à Delegacia de Plantão para os devidos procedimentos legais.

Ainda na mesma ocorrência, outro homem foi localizado nas proximidades, também em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, foi encontrada com ele uma porção de maconha. Assim como os demais, o indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

O comandante da 11ª CIPM, Major Nascimento, parabenizou todas as equipes envolvidas e destacou o apoio essencial da Polícia Ambiental e da Rádio Patrulha de Equador. “Esse trabalho conjunto demonstra o empenho da PM na preservação da nossa fauna e no enfrentamento aos crimes que atentam contra a natureza e a ordem pública”, afirmou.