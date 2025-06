Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas e apreende veículos irregulares em Mossoró

Durante ações realizadas nos dias 6 e 7 de junho, no âmbito da Operação Sossego, policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Rodoviária (2ª CIPRv) prenderam em flagrante um homem por porte de substância entorpecente. O caso aconteceu em Mossoró.

Durante abordagem de rotina, os militares identificaram o suspeito em posse de 6,56 gramas de substância análoga à droga ilícita, fracionada em porções plásticas prontas para comercialização. O homem foi detido no local e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Ainda durante a operação, oito veículos foram removidos por circularem com escapamentos adulterados e excessivamente barulhentos, em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), reforçando o caráter preventivo e educativo da fiscalização.

A ação integra o conjunto de medidas adotadas pela Polícia Militar, por meio da 2ª CIPRv, com foco no combate ao tráfico de drogas, na fiscalização de veículos e na promoção da ordem pública e tranquilidade nas rodovias estaduais.