Polícia Militar prende suspeito de tentativa de homicídio contra árbitro de futebol em Macaíba

Na tarde deste último sábado (9), policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem suspeito de atirar contra um árbitro de futebol durante uma partida no Distrito de Lagoa do Mato, Zona Rural de Macaíba.

Por volta das 15h45, os militares foram acionados para averiguarem uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma partida de futebol no local. De imediato, os policiais se deslocaram ao endereço apontado na denúncia, ocasião em que, com o apoio de outra equipe do Batalhão, conseguiu encontrar o suspeito, que se encontrava em fuga em um veículo.

Ainda durante as diligências, a arma utilizada no crime, um revólver Taurus, calibre 38, municiado com 06 munições de mesmo calibre, sendo 02 deflagradas, foi encontrada e apreendida.

Além disso, aos policiais, o indivíduo confessou a prática delitiva, ocasião em que foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e conduzido à delegacia de plantão em Parnamirim, onde foi autuado pela autoridade policial. Quanto à vítima, seguia em estado grave na UPA do município.