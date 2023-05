Polícia Militar prende homem suspeito de cometer crime de maus tratos em Assú/RN

No início da tarde desta quarta-feira, 17 de maio de 2023, policiais militares da Força Tática, na Vtr 1032, conseguiram prender o suspeito de ter matado um cachorro, tirado o couro e supostamente ter comido a carne do animal.

O fato ocorreu em uma casa abandonada, na rua General Antônio Fernandes Dantas no bairro Dom Elizeu em Assú. No local a polícia encontrou a cabeça e o couro do animal.

O suspeito foi identificado, trata-se de David Bruno Barbosa dos Santos, 22 anos de idade, disse a policia que matou só pra comer. O mesmo foi conduzido a delegacia de policia civil de Assú para os devidos procedimentos.