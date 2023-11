Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em aberto em Pau dos Ferros

Na manhã desta terça-feira (21), uma operação conduzida pelo Grupo Tático Operacional do 7º BPM culminou na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto na cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte.

A equipe policial foi acionada para investigar a situação de um indivíduo com mandado de prisão pendente. Ao chegar no endereço fornecido, os agentes localizaram a pessoa em questão. Após minuciosa verificação dos documentos, confirmaram realmente se tratar dele, o mandado foi emitido pela 3ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Mossoró.

O indivíduo foi então conduzido à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Pau dos Ferros, onde foram realizados os procedimentos protocolares necessários. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da ordem judicial.

Essa ação enfatiza o comprometimento do 7º BPM em garantir a segurança da comunidade, agindo prontamente para executar mandados em aberto e preservar a ordem pública na região de Pau dos Ferros.