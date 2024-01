Polícia Militar prende homem após dupla tentativa de homicídio em Caicó

Na tarde deste domingo (28), uma atuação rápida e eficaz por parte dos Policiais Militares resultou na prisão de um indivíduo por dupla tentativa de homicídio na cidade de Caicó.

Após receber informações sobre o suspeito, que teria cometido o crime nas proximidades da Prefeitura Municipal, a guarnição iniciou imediatamente as diligências. O criminoso foi capturado em fuga nas imediações do local do incidente, portando uma faca. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e conduzidas para o Hospital Regional do município.

O suspeito foi conduzido à Delegacia para os procedimentos legais cabíveis.