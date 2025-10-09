Polícia Militar prende foragido de justiça em motel de Baraúna

Na tarde desta quarta-feira (8) a Polícia Militar, por meio do Pelotão de Baraúna, cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de Gean Gomes da Silva, de 29 anos, natural de Russas (CE), conhecido pelo apelido de “Cão Miúdo”.

O mandado, expedido pelo 2º Núcleo Regional das Garantias do Tribunal de Justiça do RN (TJRN), tem validade até 2 de outubro de 2027 e está relacionado ao crime de roubo (artigo 157, §2º do Código Penal Brasileiro), a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

A prisão ocorreu após denúncia anônima informando que o foragido estaria hospedado em um motel no bairro Subestação, em Baraúna. A equipe policial foi até o local e, com o apoio de uma funcionária, confirmou que apenas um quarto estava ocupado, com cinco pessoas que haviam chegado a pé.

Os policiais solicitaram que todos os ocupantes saíssem do quarto e, entre eles, identificaram Gean Gomes da Silva. Segundo a PM, o suspeito é integrante de uma facção criminosa com atuação na região. Após ser informado sobre o mandado de prisão, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Mossoró, onde foi apresentado ao delegado Luiz Antônio, para as medidas cabíveis.

Em seguida, “Cão Miúdo” foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.