Polícia Militar prende duas mulheres por tráfico de drogas em Mossoró

Informações da Polícia Militar

Na noite deste domingo (26), durante patrulhamento na zona rural de Mossoró, no Assentamento Oziel, próximo à Maísa, a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) realizou mais uma ação exitosa no combate ao tráfico de drogas.

Durante a abordagem, foram apreendidos:

-118 pinos de substância análoga à cocaína;

-55g de maconha;

-05 pequenas pedras de crack;

-01 balança de precisão;

-02 celulares.

Duas mulheres que estavam no local foram conduzidas à Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.