Polícia Militar prende acusado de agredir prefeito de Florânia

A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira, 24, o homem acusado de agredir o prefeito de Florânia, Saint-Clay Alcântara, mais conhecido como Galo de Florânia. O indivíduo, identificado como Ailton Queiroz, foi localizado na cidade de Tenente Laurentino Cruz com uma suspeita de fratura no pé. Ele foi encaminhado ao Hospital Walfredo Gurgel, em Natal e de acordo com a corporação, está “à disposição do sistema prisional do Rio Grande do Norte”.

CASO

O prefeito Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros foi agredido na cabeça na tarde do último domingo (23) durante visita a uma obra de pavimentação da cidade. Em relato divulgado em seu perfil no Instagram, o gestor informou que foi vítima de uma tentativa de homicídio. Em nota, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) se manifestou sobre o caso e prestou solidariedade ao prefeito.

Segundo Galo, a agressão ocorreu quando Ailton Queiroz partiu para cima dele e o acertou com um pau na cabeça. No momento do caso, ele afirmou que estava junto de amigos e outros moradores em uma rua onde a Prefeitura está realizando uma obra.